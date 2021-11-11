المرور العامة تباشر باصدار اجازات السوق الدولية

2021/11/11 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / باشرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، باصدار اجازات السوق الدولية للراغبين بها.واوضحت مديرية المرور :" ان مدة نفاذ الاجازة الدولية تكون سنة واحدة فقط ولايجوز استخدامها داخل العراق ، و ان يمتلك المتقدم جواز سفر عراقيا ساري المفعول "./ انتهى3

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