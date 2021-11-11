2021/11/11 | 10:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن المباشرة بإصدار إجازات السوق الدولية.وقالت المديرية في بيان، انه “تمت المباشرة بإصدار إجازات السوق الدولية للراغبين بذلك”.واضافت ان “تعليمات منح إجازة السوق الدولية تتضمن: 1- يكون نموذج اجازة السوق الدولية مطابقاً للمواصفات المذكورة في اتفاقية فينيا للسير على الطرقات لعام 1968 والموقع عليها من قبل العراق لعام 2017 وتطبيقاً لاحكام المادة ( 47 / ثانياً / د ) ( تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة ) .٢- يكون طالب الحصول على أجازة السوق الدولية حاصل على اجازة سوق محلية صادرة من مديرية المرور العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تباشر بإصدار إجازات السوق الدولية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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