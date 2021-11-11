بعد مشاركته في أحداث

2021/11/11 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الادّعاء العام الفدرالي في الولايات المتّحدة، الأربعاء، عقوبة السجن 51 شهرا لجايكوب تشانسلي، "الرجل ذي القرنين" الذي انتشرت صورته حول العالم في السادس من يناير، حين اقتحم بصدره العاري وقبعته المزوّدة بقرنين مبنى الكونغرس مع جمع من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

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