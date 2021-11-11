قاطعتها ضيفة شرف غير متوقعة.. رئيسة وزراء نيوزلندا تتعرض لموقف طريف ببث مباشر على فيسبوك

2021/11/11 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إنه وقت النوم يا عزيزتي.عودي إلى السرير"، هذا ما قالته رئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا أرديرن، بعدما قاطعتها طفلتها، نيف، أثناء بث مباشر لها على فيسبوك.مراسلة CNN جيني موس يستعرض لكم الحادثة الطريفة.

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