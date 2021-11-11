بعثة تنقيب إيطالية تعثر على 50 رقيماً طينياً في نينوى

2021/11/11 | 10:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة التنقيب عثرت على الألواح التي تعود لحكم سن شرشكم.ف

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