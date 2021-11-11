تعليق مصري حول حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام

2021/11/11 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الناقد الفني، طارق الشناوي، عن

خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام.

وقال الشناوي خلال لقائة مع الإعلامي

يوسف حسين، ببرنامج "التاسعة" المذاع

على "الفضائية المصرية" مساء الأربعاء:

"دا مش حقيقي،

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