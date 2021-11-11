2021/11/11 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني في مبادرة اعلامية كويتية اطلقها رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي فيصل الصواغ تم اليوم تأسيس اتحاد عربي جديد بمسمى الاتحاد العربي للاعلام العربي الالكتروني وتترأسه دولة الكويت .جاء ذلك في الاجتماع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأسيس اتحاد عربي جديد للاعلام الالكتروني بمبادرة كويتية المركز الخبري الوطني.

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