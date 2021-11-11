الحكم بالسجن المؤبد على مجرم يخطف ويبتز مواطنين في ميسان

2021/11/11 | 11:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، اصدار حكما بالسجن المؤبد لمجرم يخطف ويبتز مواطنين.وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان إن “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم قام بخطف شخصين من محافظة بابل”.وأضاف أن “المتهم قام بمساومة ذوي المختطفين على مبالغ مالية لقاء سلامتهم بلغت سبعة ألاف دولار وتم استلام […]

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