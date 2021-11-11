القضاء يصدر حكما بحق مدير عام هيئة الضرائب في العراق

2021/11/11 | 11:11 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ/ الاتحادية، الخميس، حكما بالحبس الشديد سنتين لمدير عام هيئة الضرائب في العراق ولمدراء الاقسام.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى NRT عربية (11 تشرين الثاني 2021)، ان"الحكم صدر جراء الاضرار الجسيم عن عدم احتساب الضرائب المترتبة على شركة ( كي كارد ).

واضاف ان "القرار صدر وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

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