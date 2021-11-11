القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد على مبتز

2021/11/11 | 11:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان، الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم قام بخطف شخصين من محافظة بابل.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى NRT عربية (11 تشرين الثاني 2021)، ان "المتهم قام بمساومة ذوي المختطفين على مبالغ مالية لقاء سلامتهم بلغت سبعة ألاف دولار وتم استلام المبلغ على شكل ورقة نقدية فئة 100 دولار".

وأضاف أنه "تم الحكم عليه وفق إحكام المادة (الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8) من قانون مكافحة الإرهاب".

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