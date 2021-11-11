الذهب يهبط بعد تسجيله لأعلى مستوى في 5 أشهر مع تقييم المستثمرين لبيانات أميركية

2021/11/11 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

هبطت أسعار الذهب، الخميس، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في الجلسة السابقة، بينما أعاد المستثمرون تقييم الكيفية التي سيرد بها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) الشهر الماضي.

وفي المعاملات الفورية، انخفض الذهب بنحو 0.1% إلى 1847.23 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0419 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1850.10 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 15 يونيو حزيران أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أعلى زيادة سنوية في 31 عاما الشهر الماضي مما عزز الإقبال على الذهب كتحوط من التضخم.

ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار الذهب إلى مستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين، لكن من شأن أي رفع لأسعار الفائدة لتخفيف التضخم أن يضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأدى ارتفاع الدولار، الذي صعد لأعلى مستوى في عام، أيضا إلى مزيد من الضغط على الذهب.



ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنظر للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.69 دولار للأونصة.



واستقر البلاتين عند 1066.71 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2026.80 دولار.

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