ارتفاع جديد لاسعار النفط العالمية مدعوما بمخاوف ارتفاع التضخم الامريكي وزيادة مخزون الخام الاستراتيجي

2021/11/11 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بشكل طفيف بعد أن تكبدت خسائر في جلسة يوم أمس بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، المدفوع بتكاليف الطاقة المتزايدة، إلى إفراج الحكومة عن مزيد من مخزونات الخام الاستراتيجية لدفع … Readmore

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