بالفيديو والصور.. تظاهرة في ساحة النسور بشأن ارجاع النظام البديل للقوات الامنية

2021/11/11 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الخميس، مقطع فيديو وصوراً لتظاهرة انطلق في ساحة النسور في العاصمة بغداد.وانطلقت التظاهرة، للمطلبة بإرجاع نظام البديل للقوات الامنية.

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