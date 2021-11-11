جنايات ميسان: السجن المؤبد لمجرم يخطف ويبتز مواطنين

2021/11/11 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانأصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم قام بخطف شخصين من محافظة بابل.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "جنايات ميسان اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم قام بخطف شخصين من محافظة بابل".واضاف ان "المتهم قام بمساومة ذوي المختطفين على مبالغ مالية لقاء سلامتهم بلغت سبعة ألاف دولار وتم استلام المبلغ على شكل ورقة نقدية فئة 100 دولار".وتابع أنه "تم الحكم عليه وفق إحكام المادة (الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8) من قانون مكافحة الإرهاب".

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