الملتقى العربي للتراث الثقافي في الشارقة يبدأ الاسبوع المقبل

2021/11/11 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا / ينظم المكتب الاقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (ايكروم -الشارقة) بالتعاون مع مؤسسة الشارقة الاسلامية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين (جامعة الشارقة)، الدورة الثالثة من الملتقى العربي للتراث الثقافي، تحت عنوان «اعادة التفكير في مستقبل التراث والفنون الاسلامية»، يومي 17 و18 من تشرين الثاني الجاري.ويهدف هذا الملتقى الى توفير مساحة للنقاش متعدّد التخصّصات حول الموروثات الفنّـية والمعمارية الإسلامية في الحاضر والمستقبل، وتسليط الضوء على كيفية تطوّر الفنون الإسلامية ودور هذه الموروثات الثقافية في تحديد الحاضر والمستقبل.و يستعرض الملتقى مجموعة من الخبرات النظرية والعملية لاستكشاف الطبيعة المتنوّعة للفنون والتراث الاسلامي مع ابراز الآفاق متعدّدة التخصصات ومناقشة احدث الدراسات حول حفظ التراث الاسلامي وصونه وتقديمه.و سيحتفي الملتقى العربي للتراث الثقافي باليوم العالمي للفنون الاسلامية ، الذي اعلنته منظمة اليونيسكو في عام 2019، بهدف زيادة الوعي بهذه الفنون واسهامها في الحضارة الانسانية"./ انتهى

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