تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني جنوبي البلاد

2021/11/11 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الخميس عن بدء عملية أمنية جديدة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني /"بي كا كا / جنوبي البلاد .وذكرت الداخلية التركية في بيان لها : أن العملية الامنية التي تشارك بها قوات من وزارة الداخلية مؤلفة من 780 عنصرا تشمل المناطق الجبلية ضمن ولاية هطاي جنوبي تركيا .وأشار إلى أن العملية تهدف لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني ./انتهى

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