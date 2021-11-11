الانواء الجوية تتوقع حالة الطقس للايام الثلاثة القادمة

2021/11/11 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية،اليوم الخميس، حالة الطقس للايام الثلاثة القادمة.الجمعة : سيكون صحواً مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم مناطق […]

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