بالصور.. حفل زفاف نجل ولي عهد أبوظبي

2021/11/11 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، صورا من حفل زفاف جماعي للشيخ حمدان نجل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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