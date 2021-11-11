2021/11/11 | 11:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6L6cZ_7TXrI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتتاح مركز تعليمي جديد للاطفال الازيديين العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. افتتاح مركز تعليمي جديد للاطفال الازيديين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).