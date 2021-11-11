القضاء يصدر حكمًا بالحبس الشديد لمدير عام هيئة الضرائب

2021/11/11 | 11:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ/ الاتحادية، حكمًا بالحبس الشديد سنتين لمدير عام هيئة الضرائب في العراق ولمدراء الأقسام.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "الحكم صدر جراء الإضرار الجسيم عن عدم احتساب الضرائب المترتبة على شركة (كي كارد)".

وأضاف أن "القرار صدر وفقًا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

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