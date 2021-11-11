التخطيط تحدد أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في بغداد وانخفاضها بالمحافظات

2021/11/11 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حددت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أسباب ارتفاع الأراضي في العاصمة بغداد، وانخفاضها في باقي المحافظات، فيما أشارت الى وضع خطة لإعادة التوازن التنموي بين جميع المحافظات.

وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، محمد محسن في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تبايناً كبيراً في أسعار الأراضي بين بغداد والمحافظات، إذ إن أسعار الأراضي في بغداد ارتفعت بينما انخفضت في عدد من المحافظات"، مرجحاً الأسباب الى "ايقاف الانشطة الاقتصادية وتعرقلها بسبب آثار الجائحة من جهة، وتوفير فرص وظيفية في العاصمة من جهة اخرى".

واضاف، أن "الوزارة، تعمل على إعادة التوازن التنموي بين جميع المحافظات من خلال المشاريع، إذ ان هنالك مشاريع استثمارية حكومية في قطاع الخدمات والبنى التحتية الأساسية من الماء والصرف الصحي والطرق"، لافتاً الى أن "هذه المشاريع تعد بيئة جاذبة لتعزيز أنشطة القطاع الخاص، خاصة ان الدفع الان باتجاه القطاع الخاص السكني، حيث باشرت العديد من المصارف والبنك المركزي باعطاء قروض من اجل انعاش القطاع السكني ؛ ما سيسهم في تنمية المدن وتحريك القطاع الاقتصادي".

وتابع، ان "الخطط هي عبارة عن سياسات تحفيزية، ولاتستطيع الدولة بمفردها اقامة مشاريع"، مبيناً، أن "تهيئة الاراضي واعداد تصاميم في المحافظات للمدن السكنية سيتيح للقطاع الخاص في ان يسهم بتنفيذ المشاريع".

في سياق متصل اكد محسن، ان "العام المقبل هو الاخير لخطة التنمية الوطنية الخمسية الحالية، الا ان جائحة كورونا تسببت بتعطيل الخطة ، ما استدعى الوزارة لاطلاق وثيقة الاستجابة والتعافي من كورونا والتي تسهم في مسار التنمية نحو الأعلى وتخفيف من اثار الجائحة".

واوضح، ان "الوزارة، ناقشت مع المؤسسات والمحافظات كافة، المشاريع والأنشطة ضمن الخطة والية تنفيذها وكيفية تحدي المخاطر"، مشيرا الى "سعي الوزارة لدعم المحافظات وتعزيز التنمية ليكون هناك استقرار سكاني واجتماعي".

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