رئيس الوزراء العراقي يدعو لإطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

2021/11/11 | 11:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جولة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد، التقى خلالها عدداً من المواطنين.ودعا الكاظمي، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر؛ تكون مدخلاً لإعمار …

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