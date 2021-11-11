الحشد والجيش يحبطان تفجير برج للطاقة ويعثران على مضافة لداعش في الصحراء الغربية

2021/11/11 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الأنبار

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إحباط تفجير برج للطاقة والعثور على مضافة لداعش بالصحراء الغربية.

وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة مشتركة من اللواء الثالث حشد محافظة الانبار والجيش خرجت للبحث والتفتيش عن بقايا فلول داعش الارهابي في الصحراء الغربية".

وأضاف البيان، أنه "تم معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت احد أبراج نقل الطاقة الكهربائية والعثور على نفق كانت تستخدمه عصابات داعش كمضافة تمت ردمه".

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