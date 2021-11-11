2021/11/11 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة لتفجير برج للطاقة الكهربائية غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة لتفجير برج للطاقة الكهربائية غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).