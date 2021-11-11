2021/11/11 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الاستشاري في التنمية الصناعية والمدن الصناعية والاستثمار عامر الجواهري :" ان العجز في الموازنة لن ينتهي بسهولة بارتفاع اسعار النفط ".وقال الجواهري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " يجب ان لانعول كثيرا على ارتفاع اسعار النفط العالمية في ظل رغبة البلدان المستهلكة للنفط ، بعد زيادة اسعار البنزين لديها بشكل خاص ، باتخاذ اجرءات معينة ".واضاف :" عندما تكون الاسعار 70 دولارا فما فوق ، من الممكن ان يعالج العجز الافتراضي بتقليص المصروفات غير الضرورية وتعدد الرواتب والفضائيين ، عبر سيادة وتحقيق القانون الذي يقلل من ضياع الاموال العامة".واشار الى انه :" مهما كان سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة فلن ينتهي العجز بسهولة ، انما سيكون هناك عجز منخفض نامل ، باستمرار ارتفاع الاسعار ، بانهائه في الموازنات المقبلة "./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عامر الجواهري لـ / نينا / : عجز الموازنة لن ينتهي بسهولة بارتفاع اسعار النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عامر الجواهري لـ / نينا / : عجز الموازنة لن ينتهي بسهولة بارتفاع اسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).