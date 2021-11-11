2021/11/11 | 11:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إصدار حكم بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات وتغريمه ثلاثون مليون دينار.وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان، أن “محكمة جنايات كربلاء أصدرت بهيئتها الثانية حكما بالسجن المؤبد على المجرم (م.ص.س) وغرامة مقدارها ثلاثون مليون دينار عراقي لمتاجرته بالمخدرات”.وأضاف أن “المجرم ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة بعدد (2250) ألفان ومائتان وخمسون حبة مخدرة وثلاثة غرامات من مادة الكرستال المخدرة”.وأشار البيان إلى أنه “تم اصدار الحكم وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات وتغريمه 30 مليون دينار في كربلاء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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