تقارير: تعاون الولايات المتحدة والصين في مجال المناخ

2021/11/11 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت صحيفتي "نيويورك تايمز" " الغارديان" الاتفاق المشترك بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تعزيز التحرك حيال المناخ" بـ "المفاجأة" لآلاف الحاضرين في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تختتم أعمالها في غلاسكو، الجمعة.

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