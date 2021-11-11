مدينة أثرية في السعودية غمرتها الرمال لم يتبق منها سوى أطلال..ما سبب أهميتها؟

2021/11/11 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه الصور الجوية، تبرز أطلال مدينة في السعودية عاشت منذ مئات السنين غمرتها الرمال ولم يتبق منها سوى جزء من مبنى وحيد، فما قصتها؟

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