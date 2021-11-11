2021/11/11 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش اللوحة العالمية الواعظة التي شغلت العالم حول إرضاع فتاة لأبيها في السجن المحكوم عليه بالإعدام جوعاً.هذاالرجل مضى شوطاً طويلا في السجن بلا طعام لكنه لم يمت فإستغرب الجلاوزة فظنوا أنهُ من الآلهة فإرتعبوا منه وأخرجوه من السجن لأنه من تجلّيات الرب .



لكن الحقيقة كانت إبنته تدخل عليه أثناء المواجهة في السجن فتخرج ثديها وترضعهُ وهكذا أنقذته من الموت وبقي حياً .



هذا هو فعل الرضاعة الذي حفّزني لأن أكتب عن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرضاعُ طفل - هاتف بشبوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرضاعُ طفل - هاتف بشبوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).