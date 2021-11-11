المعارضة الوطنية والتحديات القادمة - انتخابات مجالس المحافظات أنموذجاً - فراس ناجي

2021/11/11 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فراس_ناجي فيما يتداول بعض الفائزين الجدد في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة حول تشكيل كتلة معارضة للعملية السياسية السائدة منذ 2003، لا يزال الصراع الطاغي لحسم ميزان القوى في المشهد السياسي العراقي يجري بآليات ومنهجية لا تختلف كثيراً عما كان سائداً قبل الانتخابات، وبصورة تشي كأن لم يكن لثورة تشرين أي تأثير حقيقي على هذا المشهد.



فما هي اذن الفرصة الواقعية لممثلي قوى المعارضة في البرلمان الجديد في تغيي ......





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