بسبب وعكة صحية.. علي فائز يغيب عن مباراة سوريا

2021/11/11 | 12:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحَ طبيبُ المنتخب الوطني، عبد الكريم الصفار: أن اللاعب علي فائز سيغيب عن مباراةِ اليوم أمام المنتخب السوري، وذلك بعد الوعكةِالصحيةِ التي ألمت به.

وقال الصفار في بيان لاتحاد الكرة ان “اللاعب اشتركَ بشكلٍ طبيعي في الحصةِ التدريبيّة الأخيرةِ التي خاضها الفريقُ يوم أمس، لكنهشعر بضيقٍ في الصدر أثناء العودة الى مقر إقامة الفريق في الدوحة، وباستثناء فائز فإن جميع اللاعبين في أتمِ الجاهزيّة لخوض مباراةاليوم”.

من جهته، عبّر اللاعبُ، علي فائز، عن “حزنه لغيابه عن المباراة الذي كان يود المشاركةَ فيها، لكنه واثقٌ من بقية زملائه القادرين على تعويضغيابه، وانه التمسَ فيهم العزيمةَ والإصرارَ للظفر بنقاطِ المباراة الثلاث”.

يذكرُ ان اللاعب، علي فائز، وطبيب الفريق، قد توجها صباحاً الى أحد المراكز الطبية القريبة من مقر الإقامة لمراقبة حالة اللاعب وتلقيه العلاجاللازم.

وتمت إضافةُ اللاعب، منتظر محمد، للقائمةِ الرئيسيّة (٢٣) لاعباً بدلاً من علي فائز.

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