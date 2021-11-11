لليوم الثاني.. ارتفاع اسعار صرف الدولار في كربلاء

2021/11/11 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي

امام الدينار العراقي، لليوم الثاني

على التوالي، اليوم الخميس، (11 تشرين

الثاني 2021) في الاسواق المحلية بمحافظة

كربلاء.

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