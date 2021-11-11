2021/11/11 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبلت اللجنة الصدرية المفاوضة، الخميس، وفداً من الاتحاد الوطني الكردستاني في العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر إعلام التيار الصدري في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الثاني 2021)، أن "اللجنة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري تستقبل وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الصدرية المفاوضة تستقبل وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد (صورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الصدرية المفاوضة تستقبل وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).