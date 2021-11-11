2021/11/11 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع مدون رحلات السفر وصانع المحتوى الفلبيني، أنجيلو سانتوس، أن يزور جميع أجنحة الدول الموجودة على أرض إكسبو 2020 دبي، بعد شهر من انطلاق الحدث العالمي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدون فلبيني يزور جميع أجنحة الدول بإكسبو 2020 دبي في شهر..كيف فعل ذلك؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدون فلبيني يزور جميع أجنحة الدول بإكسبو 2020 دبي في شهر..كيف فعل ذلك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).