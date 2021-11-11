2021/11/11 | 12:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق:بغداد

حذر البنك المركزي العراقي مجددا من التعامل بالعملات الرقمية، وذلك بعد تسجيل البتكوين رقما قياسيا بقيمتها التي تجاوزت الـ68 الف دولار.

وقال البنك في بيان انه “يتابع عن كثب التعاملات في سوق العملات الرقمية والمشفرة والافتراضية، نظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق”.

واضاف: “لتلافي أية تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بتلك العملات، ذات التذبذب العالي وعمليات المضاربة فيها، يحذر البنك المركزي العراقي من استخدامها، ولا يكفل مثل تلك العملات ولا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل بها ولم يمنح رخصة لأية عملة رقميه مشفرة حالياً”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يحذر المتعاملين بالعملات الرقمية المشفرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يحذر المتعاملين بالعملات الرقمية المشفرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).