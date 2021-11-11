البنك المركزي العراقي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

2021/11/11 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية.

وقال البنك في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "يتابع عن كثب التعاملات في سوق العملات الرقمية والمشفرة والافتراضية، نظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق".

وأضاف: "لتلافي أية تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بتلك العملات، ذات التذبذب العالي وعمليات المضاربة فان البنك يحذر من استخدامها، ولا يكفل مثل تلك العملات ولا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل بها ولم يمنح رخصة لأية عملة رقميه مشفرة حالياً".

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