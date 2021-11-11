البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

2021/11/11 | 12:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذر البنك المركزي العراقي من التعامل بالعملات الرقمية نظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لاي ضوابط او تشريعات قانونية او رقابية او فنية في العراق.وذكر البنك في بيان انه : "يتابع عن كثب التعاملات في سوق العملات الرقمية والمشفرة والافتراضية"، مؤكدا انه لا يكفل مثل تلك العملات ولا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل بها ، ولم يمنح رخصة لاية عملة رقمية مشفرة حالياً./انتهى3

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