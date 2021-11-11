اللجنة الصدرية المفاوضة تلتقي وفد الاتحاد الوطني الكردستاني

2021/11/11 | 12:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقت اللجنة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد ./انتهى3

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