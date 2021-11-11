الشريك المؤسس لـAirbnb: قطاع السفر تغير للأبد.. وسنقدم حلولًا لمن

2021/11/11 | 12:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ناثان بليتشاركزيك، الشريك المؤسس لشركة Airbnb والمدير التنفيذي للشركة، إن إعادة فتح حدود الولايات المتحدة في نوفمبر أدى إلى زيادة في حجوزات Airbnb، وأن الشركة تنفذ تغييرات لمواكبة الطلب.

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