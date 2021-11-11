بحملة واسعة.. شرطة بغداد تلقي القبض على عدد كبير من المتسولين

2021/11/11 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، حملة واسعة للحد من تظاهرة التسول في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشراف قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، نفذت شرطة بغداد حملة واسعة على المتسولين في بغداد".واضافت، ان "مفارزها ألقت القبض على العشرات منهم واحالتهم الى القضاء".

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