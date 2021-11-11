2021/11/11 | 12:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3uNZ76hjEF0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالبة متفوقة تناشد وزير التربية بإنصاف شريحتها | واحد من الناس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طالبة متفوقة تناشد وزير التربية بإنصاف شريحتها | واحد من الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).