الخارجية العراقية تحذر العراقيين العالقين على الحدود الأوروبية من الوقوع في شبكات الاتجار بالبشر

2021/11/11 | 12:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنهم على تواصل مباشر مع المهاجرين العالقين لتسيير عودتهم إلى البلاد، محذراً إياهم من “الوقوع في شبكات الاتجار بالبشر، وتعرض حياتهم وأمنهم للخطر”.وقال الصحاف: إن “وزارة الخارجية العراقية ترأست لجنة وطنية … Readmore

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