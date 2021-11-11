وعكة صحية تبعد أحد نجوم منتخبنا عن مباراة سوريا

2021/11/11 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن طبيبُ المنتخب الوطني، عبد الكريم الصفار، اليوم الخميس، أن اللاعب (علي فائز) سيغيب عن مباراةِ اليوم أمام المنتخب السوري، وذلك بعد الوعكةِ الصحيةِ التي ألمت به.

وقال الصفار، في تصريحات، إن "اللاعب (علي فائز) سيغيب عن مباراةِ اليوم أمام المنتخب السوري، وذلك بعد الوعكةِ الصحيةِ التي ألمت به"، لافتاً إلى أن "اللاعب اشتركَ بشكلٍ طبيعي في الحصةِ التدريبيّة الأخيرةِ التي خاضها الفريقُ يوم أمس، لكنه شعر بضيقٍ في الصدر أثناء العودة الى مقر إقامة الفريق في الدوحة".

وأضاف، انه "باستثناء فائز فإن جميع اللاعبين في أتمِ الجاهزيّة لخوض مباراة اليوم".

من جهته، عبّر اللاعب علي فائز، عن "حزنه لغيابه عن المباراة الذي كان يود المشاركةَ فيها"، مؤكداً أنه "واثقا من بقية زملائه القادرين على تعويض غيابه، وانه التمسَ فيهم العزيمةَ والإصرارَ للظفر بنقاطِ المباراة الثلاث".

يذكرُ ان اللاعب، علي فائز، وطبيب الفريق، قد توجها صباحاً الى أحد المراكز الطبية القريبة من مقر الإقامة لمراقبة حالة اللاعب وتلقيه العلاج اللازم.

وتمت إضافةُ اللاعب، منتظر محمد، للقائمةِ الرئيسيّة (٢٣) لاعباً بدلاً من علي فائز.

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