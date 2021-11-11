الاتصالات تطلق حملة لازالة التجاوزات في حي العدل غربي بغداد

2021/11/11 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اطلقت وزارة الاتصالات اليوم حملة لازالة التجاوزات في حي العدل غربي بغداد .وذكر بيان لوزارة الاتصالات : قامت الملاكات المختصة في مديرية اتصالات الكرخ وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني بازالة عدد كبير من الكابلات الضوئية والكابينات والتقاسيم في منطقة حي العدل غربي بغداد، والمنصوبة بطرق غير رسمية وبدون موافقات أصولية من وزارة الاتصالات و الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.واضاف ان : لجنة إزالة التجاوزات قامت في وقت سابق بإنذار أصحاب الابراج المتجاوزين، لتتم بعدها ازالة التجاوزات، مبيّناً ان الحملة شملت المحلتين ( 645 ، 647 ) المشمولتين بمشاريع الكابل الضوئي FTTH.ودعت الوزارة في بيانها ، اصحاب الابراج إلى الإلتزام بالضوابط والتعليمات التي أصدرتها وزارة الاتصالات والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والتي تنظم العمل في قطاع الانترنت داخل البلد ./انتهى3

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