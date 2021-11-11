الاردن يباشر باعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021/11/11 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت اللجنة الوطنية للاوبئة في الاردن عن بدء اعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمن هم فوق 18 عاما ، ومضت على موعد جرعتهم الثانية 6 اشهر، اعتبارا من اليوم الخميس.وقال عضو اللجنة بسام الحجاوي في تصريحات صحفية :" ان السبب في إعطاء الجرعة الثالثة هو ارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس في الاردن".ودعا الى تلقي الجرعة الثالثة من نوع الجرعتين الاولى والثانية نفسه، مشيرا الى :" ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة./ انتهى3

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