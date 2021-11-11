لأول مرة منذ إنشائه.. جفاف سد في سوريا

2021/11/11 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طال الجفاف سداً رئيسياً في شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ إنشائه قبل نحو ثلاثة عقود، جراء تراجع مستوى الأمطار والاهتراء وتزايد اعتماد المزارعين على مياهه، وفق ما قال مسؤول محلي ومزارعون لوكالة فرانس برس.

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