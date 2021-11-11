الحبس الشديد لمدير عام الضرائب ومديري الأقسام

2021/11/11 | 12:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، اصدار حكم بالحبس الشديد لمدة سنتين على مدير عام الضرائب ومديري الأقسام.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ/ الاتحادية، اصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين على مدير عام هيئة الضرائب في العراق …

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