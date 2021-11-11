دولة القانون تنفي التوافق على اي مرشح لرئاسة الوزراء ولا يوجد موعد للقاء الكتلة الصدرية

2021/11/11 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، تسمية الاطار التنسيقي أي مرشح لرئاسة الوزراء المقبلة، كما نفى تحديد موعد لقاء بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي.وقال الركابي إنه “لا يوجد موعد لعقد لقاء بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لحد الان”، … Readmore

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