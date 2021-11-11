الصحة العالمية : ننتظر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا

2021/11/11 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر بفارغ الصبر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا التي لا تعطى عبر الحقن بالإبر.

وقالت كبيرة العلماء في المنظمة أن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتيا، والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوب.

واوضحت ان الامر مازال قيد الدراسة لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك، مشيرة الى ان المنظمة ستختار اللقاحات الأنسب.

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