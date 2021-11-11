تعرف على مناطق هطول الأمطار لهذا اليوم في العراق

2021/11/11 | 13:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى احتمالية هطول أمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة اليوم، (11 تشرين الثاني 2021)، انه "صورة متحركة مدمجة للاقمار الصناعية مع خارطة الكونتور العليا توضح استمرار توافد السحب نحو مناطق العراق وستتجه نحو شرق البلاد وجنوب شرقه".

وأضاف عطيه "مايزال التبريد العلوي ضعيف لاحداث فوارق حرارية اضافة إلى ان المنخفض السطحي غير قادر على تصعيد الرطوبة بما يكفي للاخدود بسبب قيم الضغط السطحي العالية".

وتابع انه "وخلال نهار اليوم سينخفض الضغط السطحي ان شاء الله وسيكون اغلب التصعيد جهة شرق العراق حيث تتكدس الرطوبة في هذه المناطق وفرص الهطول ستكون في واسط وبغداد وديالى والسليمانية وميسان وشمال شرق اربيل ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط وكركوك (وربما البصرة مساء)".

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